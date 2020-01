Jesualdo Ferreira irritado com jornalista: «Ninguém falou em Jesus ou Sampaoli»

A carregar o vídeo ...

"Eu tenho dois jogos. Não sei o que vai acontecer. Como querem que joguemos com intensidade em dois jogos?", irritou-se Jesualdo Ferreira após a primeira vitória em jogos oficiais ao serviço do Santos , defendendo que as comparações não o irritam mas que precisa de tempo para trabalhar e mostrar resultados. "Ninguém falou em Jesus ou em Sampaoli."