Jesualdo Ferreira foioficialmente, esta quarta-feira, como o novo treinador do Santos. Na conferência de imprensa, o técnico português revelou sentir "muito respeito" por toda a história do clube brasileiro e admitiu ter sentido ainda um sentimento especial quando entrou no Estádio Urbano Caldeira. [Vídeo: Twitter / Santos FC]