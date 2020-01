A carregar o vídeo ...

Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, foi confrontado pelos jornalistas brasileiros com o jantar com Jorge Jesus, técnico do Flamengo, em Lisboa, ao que respondeu que não passou de um "encontro de amigos". Mas não deixou de fazer um 'reparo' ao "amigo", a propósito de Gustavo Henrique, que trocou o 'Peixe' pelo 'Mengão'... (Vídeo ESPN Brasil)