Jorge Jesus garantiu esta segunda-feira, na antevisão ao duelo com o Portimonense, que Luisão estará no banco de suplentes do Benfica no encontro de terça-feira e explicou o porquê de ter o antigo central ter sido o escolhido para marcar presença naquele espaço na ausência de Tiago Pinto.