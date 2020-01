Jesus fala de tudo ao regressar ao Brasil: do valor dos três grandes à tensão inesperada no Flamengo

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus regressou este domingo ao Brasil. No Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), o treinador do Flamengo falou da qualidade dos três grandes em Portugal e da capacidade de contratar grandes jogadores e não deixou de comentar a saída de Paulo Pelaipe do clube brasileiro, situação que gerou alguma tensão e que JJ desvalorizou.