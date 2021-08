A carregar o vídeo ...

O Benfica derrotou este sábado o Gil Vicente,, em jogo da terceira jornada da Liga Bwin, com golos de Lucas Veríssimo e Alex Grimaldo. Em conferência de imprensa no final do encontro, Jorge Jesus elogiou a prestação da equipa e sublinhou que os defesas "mostraram aos avançados como é que se fazem golos". [Vídeo: Sport TV]