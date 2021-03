Jesus: «Quando jogam com o Benfica só oiço os treinadores 'mata, mata, mata...' Mas mata o quê?»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus considerou este domingo, na antevisão do jogo de amanhã com o Belenenses SAD, que é importante os agentes do futebol português discutirem a questão do antijogo, tendo dado como exemplo o duelo com o Arsenal. Por outro lado, ao seu jeito, JJ disse que "os treinadores portugueses contra o Benfica é 'mata, mata, mata'."