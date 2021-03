A carregar o vídeo ...

Na conferência de imprensa de antevisão do duelo diante do Estoril, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, Jorge Jesus fez uma espécie de análise individual a alguns dos jogadores do Benfica. Diogo Gonçalves foi um desses casos. Veja aqui o que disse o técnico sobre o jovem formado no Seixal. [Vídeo: BTV]