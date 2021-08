Jesus sobre Seferovic: «Quando um jogador sai assim, normalmente é uma lesão com alguma gravidade»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus falou sobre a saída de Haris Seferovic, avançado suíço que saiu aos 37 minutos da partida entre Spartak Moscovo e Benfica, com dores no joelho esquerdo. Na conferência de imprensa no final do encontro, o treinador português assumiu ainda não ter falado com o departamento médico das águias, mas que pela saída do jogador poderá tratar-se de uma lesão "com alguma gravidade". [Vídeo: BTV]