Jiménez estica a mão para cumprimento mas é ignorado

Raúl Jiménez é tão simpático que até se esqueceu das recomendações da federação inglesa que deu diretrizes às equipas e aos jogadores para que se evitem os cumprimentos com as mãos. Ao sair do autocarro para o confronto com o Brighton & Hove Albion, o avançado mexicano estendeu a mão a um agente desportivo, mas este sendo conhecedor das regras, ignorou o ex-jogador do Benfica que de imediato se lembrou das indicações.