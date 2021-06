A carregar o vídeo ...

Nem Joachim Löw escapou às piadas em torno do gesto de Cristiano Ronaldo com as garrafas de Coca Cola. Esta sexta-feira, na véspera do duelo com Portugal, o selecionador alemão elogiou as qualidades do português e frisou que CR7 é muito mais do que bom a... afastar refrigerantes.