Joan Barreda sofreu um acidente esta terça-feira na nona etapa do rali Dakar e teve de abandonar a prova. O espanhol, que corria com um dedo do pé partido desde a segunda etapa, sofreu uma queda ao quilómetro 16 da tirada e foi transportado de helicóptero para o hospital com dores nas costas. [Vídeo: Twitter Teledeporte]