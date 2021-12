Joan Laporta: «Estou muito desapontado pela eliminação na Liga dos Campeões»

A carregar o vídeo ...

Joan Laporta, presidente do Barcelona, falou esta sexta-feira abertamente aos adeptos sobre a eliminação na Liga dos Campeões e assegurou que a direção do clube está a fazer todos os esforços para reforçar a equipa já no mercado de inverno. Recorde-se que o Barcelona estava inserido no Grupo E, juntamente com Bayern Munique, Benfica e Dínamo Kiev, com os alemães e a equipa portuguesa a qualificarem-se para a próxima fase da prova milionária. [Vídeo: Joan Laporta / Twitter]