João Almeida e Rúben Guerreiro distinguidos com Record de Ouro

A carregar o vídeo ...

João Almeida e Rúben Guerreiro, ciclistas portugueses que brilharam na Volta a Itália, receberam o Record de Ouro, uma distinção atribuída pelo nosso jornal a personalidades que se distingam ao mais alto nível no desporto. João Almeida foi quarto classificado geral no Giro e Rúben Guerreiro conquistou a camisola do líder da montanha. O diretor-adjunto de Record, Sérgio Krithinas, entregou a distinção aos ciclistas portugueses.