A carregar o vídeo ...

João Almeida termina a etapa de hoje no 2.º lugar e terá 10 segundos de bonificação, partindo amanhã no contrarrelógio com 40 segundos de vantagem. O português segue com a camisola rosa. Pedro Filipe Pinto, jornalista de Record, analisa a etapa de hoje a antevê o que pode acontecer este sábado.