Rúben Guerreiro radiante com triunfo: «Significa imenso para mim, é fantástico»

Ruben Guerreiro não cabia em si de contente no final da 9.ª etapa do Giro, que venceu de forma incrível, num mano a mano com Castroviejo. O português da EF Pro Cycling garantiu também a liderança no prémio da montanha, num dia em que João Almeida segurou a liderança da geral. No final, a dupla lusa compareceu junta na conferência de imprensa e trocou até algumas curiosas palavras em português.