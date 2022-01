João Cancelo distinguido com o prémio 'Talento que Marca o Mundo'

A carregar o vídeo ...

João Cancelo foi esta segunda-feira distinguido com o prémio 'Talento que Marca o Mundo'. O lateral português foi o jogador mais votado pelos embaixadores da Liga Portugal pela época que está a realizar ao serviço do Manchester City, e mostrou-se muito feliz pela distinção. "Conta muito a minha dedicação, o meu empenho e a minha motivação diária para ter o gosto de jogar futebol, que é a coisa que mais amo fazer. Todos os jogadores gostam de receber prémios e este distingue um talento português que marca o Mundo e, por isso, fico mesmo muito contente por recebê-lo. É bom que as pessoas nos outros países vejam o nosso campeonato, porque há muito talento aqui em Portugal", referiu. (Vídeo: Liga Portugal)