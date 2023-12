A carregar o vídeo ...

Em declarações à DAZN, depois do empate do Barcelona em casa do Valencia, João Cancelo reconheceu que a equipa não vive um bom momento e que tem dar a volta à situação o mais rapidamente possível. No capítulo individual, o internacional português mostrou-se "orgulhoso" com o seu percurso e por servir de exemplo para os mais jovens.