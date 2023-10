A carregar o vídeo ...

Marc Guiu foi o herói na vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao (1-0). O avançado de 17 anos entrou aos 79 minutos e, com assistência de João Félix. No final do jogo, quando o jovem era cumprimentado pelos restantes colegas, João Cancelo dirigiu-lhe as palavras que aqui revelamos (Vídeo: Gol Play).