João Carlos Teixeira foi surpreendido por Neno na manhã deste sábado, sendo o médio o primeiro convidado de 'A Chamada de Neno', iniciativa do departamento de comunicação e marketing do emblema vitoriano que terá continuidade nas próximas semanas. O carismático embaixador do V. Guimarães perguntou ao camisola 10 como tem sido o isolamento social e o treinar em casa. Uma conversa animada. Sem dúvida.