João Félix escolhe apenas um jogador do Atlético Madrid no seu cinco ideal da Champions

João Félix participou, neste domingo, numa conversa com Joe Gomez, defesa do Liverpool, para a página oficial da Liga dos Campeões. Os dois jogadores foram convidados a escolher o seu cinco ideal de sempre da prova milionária e, apesar de alguma hesitação, o internacional português acabou por não 'fugir' do óbvio. [Vídeo: UEFA Champions League]