A carregar o vídeo ...

Durante o treino desta sexta-feira do At. Madrid, João Félix fez um túnel (inocente) a Héctor Herrera e acabou por celebrá-lo em jeito de brincadeira. Nas redes sociais, o mexicano 'respondeu' a uma publicação com o lance com uma mensagem 'abrasileirada': "Pega um pouco de moral, 'minino'".