João Félix foi considerado o Homem do Jogo na goleada do Barcelona ao Antuérpia (5-0) . No final do jogo, e ao microfone do TNT Sports, o internacional português falou no bom momento que está a atravessar no clube pelo qual sempre sonhou jogar e apontou ao jogo da 2.ª jornada da Champions, frente ao FC Porto, agendado para 4 de outubro