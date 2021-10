João Félix 'obrigado' a defender: Simeone puxa pelo português no treino do At. Madrid

A carregar o vídeo ...

Com a paragem das ligas para os jogos das seleções nacionais as equipas aproveitam para preparar-se e tentar corrigir alguns erros detetados nos primeiros meses da temporada. No Atlético Madrid, Diego Simeone parece apostado em que os seus jogadores cumpram ao máximo as tarefas ofensivas e defensivas, independentemene da posição que ocupem. Prova disso é este vídeo, que começou a circular nas redes sociais, e mostra o avançado português João Félix, no treino de quinta-feira, em tarefas defensivas, nomeadamente em bolas paradas. [Vídeo: Twitter]