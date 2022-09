João Félix responde: Neymar é o melhor extremo do Mundo, gostava de jogar no estádio do Boca... e não diz quem é o melhor treinador

A carregar o vídeo ...

João Félix teve questionário rápido feito com o influencer Adri Contreras. O jogador do At. Madrid revelou alguns dos gostos pessoais e não quis responder à pergunta "quem é o melhor treinador do Mundo?". A imprensa espanhola relevou este facto horas depois da equipa de Diego Simeone ter perdido o dérbi da capital espanhola diante do At. Madrid (1-2). Félix foi titular e foi substituído no segundo tempo.