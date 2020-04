João Félix: «Vocês são uns heróis»

A carregar o vídeo ...

João Félix, internacional português do Atlético Madrid, deixou uma mensagem aos profissionais de saúde que trabalham nas unidades de cuidados intensivos e covid-19 do Hospital de Gaia. O depoimento do jovem avançado foi recolhido pelo médico português Basil Ribeiro, que trabalhou durante vários anos no Rio Ave e também no Hospital de Gaia e atualmente lidera o departamento médico do Al Nassr, clube da Arábia Saudita treinado por Rui Vitória.