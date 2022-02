João Malheiro confirma que Lourenço Coelho vai reforçar estrutura do Benfica

A carregar o vídeo ...

A seis pontos do Sporting e a 12 do FC Porto na Liga Bwin e depois de perdida a Allianz Cup, a última competição interna que restava, o Benfica já prepara a próxima época. Lourenço Pereira Coelho, que volta a assumir protagonismo como membro do novo Conselho de Administração da SAD, terá poderes alargados no futebol e vai fazer acertos na estrutura, tal como Record avançara ontem