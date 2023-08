João Malheiro queria uma equipa só com jogadores… do Benfica

A carregar o vídeo ...

João Malheiro gostava de escolher 11 jogadores do Benfica, clube do seu coração, mas o limite orçamental de 34 M€ obrigou-o a puxar pela cabeça para formar uma equipa competitiva para atacar a Liga Record. "O meu problema foi mesmo o orçamento e só por isso não tenho 11 jogadores do Benfica, como gostaria. O Di María dava cabo do orçamento, tem um preço proibitivo. Sendo assim, tenho 7 elementos do Benfica, mais 4 jogadores muito interessantes da nossa Liga", explica o comentador da CMTV, o qual está convicto de ter desenhado "um onze bem composto". O limite para o plantel é de 40 milhões de euros.