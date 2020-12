João Mário a caminho dos 100 jogos na equipa principal do Sporting: este foi o primeiro golo

João Mário vai cumprir em Famalicão o centésimo jogo pela equipa principal do Sporting. O médio cedido pelo Inter Milão estreou-se a 14 de dezembro de 2011, no mítico Estádio Olímpico de Roma, numa partida da Liga Europa, frente à Lazio. O primeiro golo surgiu apenas em 2014 (João Mário voltou à equipa B e ainda alinhou por empréstimo no V. Setúbal). Após cruzamento de Nani, João Mário finalizou num jogo em que o Sporting venceu o Marítimo por 4-2.