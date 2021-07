A carregar o vídeo ...

João Mário foi esta quinta-feira apresentado no relvado do Estádio da Luz. No final da apresentação e prestar algumas declarações aos meios de comunicação do clube encarnado, o médio de 28 anos enviou uma mensagem a todos os adeptos benquistas, agradecendo as mensagens que tem recebido. [Vídeo: SL Benfica]