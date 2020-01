João Mário fez de Pai Natal no Hospital Dona Estefânia e não distribuiu apenas prendas

A carregar o vídeo ...

Os jovens internados no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, viveram ontem uma manhã diferente, para muitos foi mesmo inesquecível pois tiveram a oportunidade de conhecer um campeão da Europa. João Mário, médio do Lokomotiv Moscovo e da Seleção Nacional, está de férias em Portugal e aceitou de imediato o convite para fazer uma surpresa às crianças que estão nesta quadra do ano internadas num hospital, uma iniciativa da Sport TV, à quale o Sindicato de Jogadores se associaram. Leia AQUI a reportagem na íntegra