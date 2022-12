A carregar o vídeo ...

João Mário não acredita em facilidades quando o Benfica defrontar o Sp. Braga, no dia 30. O médio encarnado relativizou a goleada sofrida (5-0) pelos minhotos em Alvalade, afirmando que o próximo adversário das águias vale mais do que aquilo que mostrou nessa partida diante do Sporting.