João Matos: «Conquistar uma vez a Europa é complicado, duas vezes seguidas é extraordinário»

A carregar o vídeo ...

Cerca de uma centena de adeptos esteve esta segunda-feira presente no aeroporto de Lisboa para receber a seleção portuguesa de futsal, que no domingo se sagrou bicampeã europeia, em Amesterdão.Após aterrar na pista do aeroporto Humberto Delgado por volta das 09:00, o capitão João Matos deixou as instalações, erguendo o troféu continental, que depois passou para o selecionador Jorge Braz, antes de circular por grande parte dos jogadores e se aproximar dos presentes.