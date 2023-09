A carregar o vídeo ...

Record vai distribuir em puzzle 3D as réplicas do Estádio da Luz e do Estádio José Alvalade, no ano em que celebram 20 anos. Divirta-se a construí-los com família e amigos. João Neves, jogador do Benfica, já tem a sua réplica do Estádio da Luz e recomenda. Não perca.