João Palhinha celebra esta quinta-feira 25 anos e a namorada, Patrícia Palhares, publicou um vídeo no Instagram com imagens do casal apaixonado. "Quando a felicidade de outra pessoa é a tua felicidade, isso é amor. Feliz aniversário amor", escreveu a jovem [Vídeo Instagram Patrícia Palhares]