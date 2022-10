João Palma: «Apesar de não ser dia de jogo, estamos satisfeitos com a afluência dos sócios»

A carregar o vídeo ...

João Palma, presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG) do Sporting, divulgou os resultados do relatório de gestão e contas da temporada 2021/22, que proporcionou o melhor resultado líquido de sempre do clube. Em declarações à Sporting TV, o dirigente mostrou-se satisfeito com a afluência dos sócios sportinguistas à AG, apesar de não se tratar de um dia de jogo dos leões em Alvalade. [Vídeo: Sporting TV]