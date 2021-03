João Pereira viu o cartão vermelho no encontro desta noite do Sporting em casa do Tondela , pese embora nem ter sido lançado em campo por Rúben Amorim. O defesa direito, de 37 anos, mostrou-se desagradado com uma decisão do árbitro Nuno Almeida, que não hesitou em ir ao banco mostrar-lhe o vermelho.