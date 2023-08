A carregar o vídeo ...

O furacão João Sousa arrasou o francês Jules Marie no segundo set para carimbar a passagem à final do Porto Open que se realiza este domingo. Os parciais de 7-6 e 6-0, com fecho através de um extraordinário lob, abriram caminho ao melhor tenista português de sempre, que agradeceu o incrível apoio do público da Invicta, para a partida decisiva frente ao italiano Luca Nardi.