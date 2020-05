A carregar o vídeo ...

João Tralhão é o primeiro treinador de futebol nos PodCast Record e valeu bem a pena esperar. Um técnico que sabe do que fala e que partilhou com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto as grandes histórias da carreira. Logo a começar pela forma como conheceu e se identificou imediatamente com o francês Thierry Henry. Para ver esta sexta-feira, aqui, no Record Online.