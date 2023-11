A carregar o vídeo ...

Em plena Gala das Campeãs, que decorreu no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, o presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol disse que o futebol feminino "não pode ser apenas uma bandeira política" e reforçou a necessidade de garantir a segurança e estabilidade das próprias futebolistas, apelando à profissionalização da Liga BPI.