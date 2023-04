Joaquín anuncia fim de carreira aos 41 anos: «Durante 23 anos tentei fazer do meu futebol uma arte»

A carregar o vídeo ...

Joaquín anuncia fim de carreira aos 41 anos. "Que rápido passa o tempo, nada é para sempre, como dizem... mas estão enganados", frisou num vídeo partilhado pelo clube do coração: o Betis. "Durante 23 anos tentei fazer do meu futebol uma arte, que passasse de geração em geração", deu conta o internacional espanhol. O extremo finda o contrato no fim da temporada e não irá prolongá-lo, depois de ter "cumprido o sonho", como o próprio disse, de conquistar a Taça do Rei a época transata.