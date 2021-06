Joaquín desfruta da piscina e 'agradece' a Luis Enrique por não o ter chamado à seleção

A carregar o vídeo ...

Joaquín voltou a mostrar todo o seu bom humor nas redes sociais. O jogador do Betis, de 39 anos, que renovou por mais uma temporada com o clube andaluz, partilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece a desfrutar da piscina num belo dia de sol e deixou uma mensagem a agradecer ao selecionador espanhol, Luis Enrique, não o ter chamado à seleção. "Ainda bem que não me chamaste, Luis. Muita sorte para a minha querida Espanha", escreveu.