O treinador do Barcelona foi esta sexta-feira confrontado com as declarações de Joaquín Sánchez, avançado do Betis, que durante a semana afirmou que a sua experiência com o técnico holandês "não foi agradável", referindo mesmo que " não contrataria Koeman nem para roupeiro!" . O técnico da formação catalã não fugiu ao assunto e respondeu assim...