Joaquín ajudou, aos 40 anos de idade, a qualificar o 'seu' Betis para a final da Taça do Rei. Antes do jogo da 2ª mão da meia-final ante o Rayo Vallecano, apelou ao orgulho dos companheiros falando como "adeptos do Betis". "Os adeptos estão aí para morrer por nós!", exclamou. [Vídeo: Betis TV]