Figura bastante acarinhada no Betis, Joaquín assustou esta quinta-feira os adeptos do clube sevilhano, ao anunciar num vídeo que se iria retirar do futebol. Tudo no vídeo em causa parecia encaminhado para esse desfecho, só que a meio algo aconteceu e o veterano de 38 anos... mudou de ideias.