Héctor Bellerín não quer perder a homenagem que o Betis vai fazer na terça-feira a Joaquín, internacional espanhol que se vai retirar dos relvados aos 41 anos. Por isso, o lateral do Sporting, que partilhou balneário com o médio no clube andaluz a época passada, diz que vai de Lisboa até Sevilha... a pé. Ainda assim, tudo não passa de uma brincadeira do jogador dos leões. [Vídeo: Real Betis Balompié]