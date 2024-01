Joe Cole recorda 'bronca' de Mourinho no Chelsea: «Rapaz, se voltas a fazer essa merda...»

A carregar o vídeo ...

O antigo internacional inglês Joe Cole foi o mais recente convidado do podcast 'The Obi One' onde revelou, entre outros episódios hilariantes, uma 'bronca' que levou de José Mourinho quando representava o Chelsea. "Fiz um ou dois passes importantes para golo e achava que tinha jogado bem. E talvez tenha aproveitado para fazer um ou dois dribles. Depois apareci isolado em frente ao guarda-redes e podia ter marcado, mas vi o Crespo ao meu lado e pensei 'vou dar-lhe a bola'. E ele não correu. Ao início não liguei muito porque ganhámos 3-0 e a maioria dos treinadores deixava passar. Mas no dia seguinte estávamos a alongar, eu estava a sentir-me bem, e o Mourinho veio ter comigo e disse-me 'rapaz, se voltas a fazer essa merda, nunca mais jogas na minha equipa'. Eu pensei 'o quê?'", contou. (Vídeo: Twitter)