Joel Santana não quer Abel Ferreira na seleção brasileira e atira: «Fez o quê no PAOK? Uma grande merda eliminar o Benfica...»

Joel Santana, treinador brasileiro com vários anos de experiência, garantiu que Abel Ferreira está "a fazer um bom trabalho no Brasil" mas que são apenas dois anos a mostrá-lo, algo curto para assumir-se como sucessor de Tite. Santana menospreza, contudo, várias vezes o atual bicampeão da Libertadores. "PAOK, o quê? Os gregos lutam com a espada. Fez o quê lá? Uma grande merda eliminar o Benfica [da Champions]", relativizou em declarações na Jovem Pan Esportes.