Jogador argentino tenta estrangular adversário em jogo particular

O gesto que pode ver acima aconteceu mesmo num jogo de futebol na Argentina e não num octógono de MMA. Sucedeu este sábado, no embate de preparação entre Ferro e Colegiales, com Gabriel Díaz (Ferro) a perder a cabeça na sequência de um lance com Martín Lucero. A situação chegou a tal nível de loucura que Díaz até fez mesmo um gesto de estrangulamento ao oponente... por duas vezes! Depois disso aconteceu um foco de tensão, a polícia teve de intervir e os dois jogadores acabaram expulsos.