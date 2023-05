Jogador brasileiro cometeu penálti para beneficiar apostadores e foi suspenso 2 anos: veja as imagens

A carregar o vídeo ...

Ficou comprovado que Nikolas, ex-Novo Hamburgo, esteve envolvido num esquema de manipulação de resultados no Campeonato Gaúcho, no Brasil, frente ao Esportivo. O defesa brasileiro cometeu de forma propositada um penálti para beneficiar apostadores, precisando apenas de 12 minutos para o fazer após entrar em campo aos 63 minutos. Contudo, o castigo máximo haveria de ser desperdiçado pelo dianteiro adversário. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul comprovou esse facto e castigou-o com dois anos sem prática desportiva. Nikolas admitiu o crime mas incorre numa pena, na Justiça civil, que poderá chegar aos seis anos de prisão.